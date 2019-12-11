Уфа, , 16:03 — REGNUM Начальника отделения регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Уфе подозревают в получении взятки. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

По версии следствия, летом текущего года знакомый подозреваемого попросил его помочь зарегистрировать автотранспортные средства, которые ранее были зарегистрированы на территории другого субъекта РФ, без участия владельцев этого транспорта, без осмотра транспортных средств, без сверки номерных агрегатов и подлинности документов.

Следователи считают, что подозреваемый согласился помочь знакомому, но за это попросил передать ему наушники «APPLEAirPods».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Отмечается, что в настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.