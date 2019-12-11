Ульяновск, , 15:50 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой. По делу проведено несколько десятков обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступления совершались на территории Ленинского района Ульяновска. По данным правоохранителей, с апреля по декабрь 2019 года неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчётные счета подставных фирм, незаконно совершали банковские операции по переводу средств. Следствие считает, что в результате было незаконно получено 2,25 млн рублей.

Обстоятельства происшествия выясняются. В рамках расследования назначены экспертные исследования.

«Проведено более 20 обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов», — говорят в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении безработного горожанина, которого обвиняют в хищении 25 млн рублей у одного из банков. По данным правоохранителей, сотрудник банка ввёл в базу данных недостоверную информацию, что позволило увеличить лимит денежных средств на счёте злоумышленника.

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