Уфа, , 15:43 — REGNUM Жителя Москвы осудили в Уфе за покушение на мошенничество в размере 20 млн рублей. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в конце прошлого года подсудимый предложил руководителю представительства Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» за 20 млн рублей помочь избежать проверки, поскольку он обладал информацией о проведении проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов.

На самом деле, подсудимый не мог повлиять на проведение проверок.

Руководитель согласился с предложением и перечислил подсудимому 10 млн рублей на его счет. При передаче остальной суммы подсудимый был задержан сотрудниками силового ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что осужденный признал свою вину и возместил ущерб.

В результате суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Сообщается, что прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор суда поскольку считает его слишком мягким.