Уфа, , 15:19 — REGNUM Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку. Об этом 11 декабря сообщает UFA1.RU, ссылаясь на источник близкий к следствию.

По информации издания, супруга пропавшего мужчины нашла среди бумаг записку, в которой он сообщает, что уедет «далеко и надолго» и просит ее «жить, как она хочет». Про детей в записке ничего сказано не было.

По словам информатора, почерковедческая экспертиза подтвердила, что записку писал пропавший мужчина. В настоящее время специалисты устанавливают дату написания записки.

Напомним, что мужчину с двумя детьми разыскивают в Уфе с 26 октября. После семейной ссоры с женой, мужчина пошел погулять с детьми. До настоящего времени они вернулись.