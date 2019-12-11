Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 15:16 — REGNUM В ямальском Новом Уренгое гражданин обвиняется в избиении 10-месячного ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что 3 ноября 2019 года жительница Нового Уренгоя ушла на работу, оставив с пьяным сожителем 10-месячного сына. Когда малыш заплакал, 34-летний гражданин умышленно нанёс ему множество ударов по голове. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Когда мать пришла с работы, он заявил ей, что мальчик разбил голову, упав с кроватки. И лишь под давлением улик и собранных по делу доказательств, он признал свою вину.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего»). Дело с утверждённым обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области суд в ближайшее время рассмотрит дело 29-летнего жителя рабочего поселка Мишкино, который в пьяном угаре искалечил четырёхмесячного ребёнка.