Ижевск, , 15:08 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в частном детском саду. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из частных детских садов Ижевска обнаружено тело годовалой воспитанницы. В управлении отмечают, что «видимых признаков насильственной смерти» не было.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

Правоохранители осмотрели место происшествия, приступили к допросу персонала детского сада. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии в ходе одной из проверок полицейские не смогли попасть в одну из квартир в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мать с ребёнком. Дверь взломали и тем самым спасли жизнь ребёнка, чья мать скончалась от пневмонии. Ребёнок находится в реанимации.

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