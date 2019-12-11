Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM В Екатеринбурге потушен крупный пожар на Уральском заводе лакокрасочных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент специалисты выясняют причины возгорания.

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Напомним, что огонь распространился на площади 800 квадратных метров. На тушение пожара выехали 30 единиц специальной техники и более 80 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на месте ЧП был развёрнут штаб пожаротушения. Также на месте пожара работала передвижная лаборатория, которая следила за концентрацией содержания в воздухе вредных веществ.

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