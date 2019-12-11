Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Сотрудники министерства внутренних дел Грузии уничтожили разные виды наркотических средств, общая стоимость которых на «чёрном рынке» составляет около 9 млн лари (примерно $3 млн по курсу). Данное заявление 11 декабря распространила пресс-службе грузинского МВД.

По данным ведомства, уничтоженные наркотики были изъяты в качестве доказательств по 676-ти уловным делам. В высокотемпературной печи сожгли тысячи таблеток и сотни килограмм разных наркотических средств.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря полиция в Санкт-Петербурге задержала двух мужчин с наркотиками, которые были расфасованы и распределены по городам.