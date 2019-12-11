Эр-Рияд, , 15:01 — REGNUM В результате запуска ракет с территории Йемена по Саудовской Аравии обстрелу подвергся госпиталь, об этом 11 декабря сообщает Al Arabia.

Удар пришелся на город Джазан, расположенный на границе с Йеменом, в ходе инцидента никто не пострадал.

Эр-Рияд поспешил обвинить в атаке йеменских хуситов, с которыми королевстве вдет борьбу с 2015 года. Представители повстанцев пока не прокомментировали данную ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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