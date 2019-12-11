Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Пожар на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге не привёл к превышению вредных веществ в атмосфере. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора.

Были проведены исследования на границе жилой застройки. ПДК не превышены.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник на заводе днём 11 декабря. По площади огонь достиг 800 кв. метров. Один человек получил ожоги.

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