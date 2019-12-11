Рига, , 14:46 — REGNUM На таможенно-пропускном пункте «Терехово» на границе Латвии и России ещё 9 декабря скопилось 370 грузовых автомобилей, пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, 10 декабря число транспортных средств составило 400 машин, а сегодня уже 570 автомобилей. О складывающейся ситуации на границе Таможенное Управление Службы Государственных Доходов (СГД) Латвии проинформировало Федеральную таможенную службу России.

На пропускном пункте «Гребнево» большие очереди из автомобилей отсутствуют. Рост очереди в Латвии связывают с приближением Нового года и увеличением в этой связи объёма перевозок.

Оперативную информацию о размере очередей и приблизительном времени ожидания на границе можно получить на официальной странице СГД или Государственной пограничной службы в интернете. Она обновляется два раза в день.