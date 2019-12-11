Макушинский район, Курганская область, , 14:43 — REGNUM В Курганской области двое подростков обвиняются в краже коллекции монет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Установлено, что в феврале 2019 года двое несовершеннолетних 2002 и 2001 годов рождения из города Макушино в отсутствие хозяйки залезли в частный дом, где похитили коллекцию монет разных государств и времён, а также сотовые телефоны.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище»). Оно с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.