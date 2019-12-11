Анкара, , 14:47 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 17 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 11 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой провинции Диярбакыр.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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