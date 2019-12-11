Мурманск, 11 декабря 2019, 14:36 — REGNUM организация, деятельность которой запрещена в РФВ сети появилось видео задержания сторонник экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видео опубликовал телеграм-канал Mash.
На кадрах показано, как сотрудники ФСБ ведут задержанного и сажают его в автомобиль.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали 10 декабря в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации. Злоумышленник является гражданином России.