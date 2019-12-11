* запрещённая в России организация

Мурманск, , 14:36 — REGNUM В сети появилось видео задержания сторонник экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах показано, как сотрудники ФСБ ведут задержанного и сажают его в автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали 10 декабря в Мурманске сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намеревавшегося устроить террористический акт у здания местной администрации. Злоумышленник является гражданином России.