Сеул, , 14:33 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, две туши диких кабанов были обнаружены в районах Вачхо-ни и Синсо-мён уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что это двенадцатый случай обнаружения трупов животных в окрестностях города. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до сорока трех.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.