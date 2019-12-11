Самара, 11 декабря 2019, 14:32 — REGNUM Сотрудника сотовой компании оштрафовали в Самаре за передачу данных абонентов. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемый, работая в ПАО «МТС», копировал данные абонентов компании и за вознаграждение передавал их третьим лицам.
Отмечается, что подозреваемый был задержан 22 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
26 ноября суд Железнодорожного района Самары признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 150 тысяч рублей.