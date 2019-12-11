Рудногорск, , 14:27 — REGNUM В посёлок Рудногорск Нижнеилимского района Иркутской области вернулось долгожданное тепло. Неимоверные усилия пришлось предпринимать властям и коммунальным службам, чтобы ликвидировать коммунальную аварию на теплосети. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора со ссылкой на заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, необходимые средства для устранения поломки в размере 1,6 млн рублей (трубы, радиаторы, задвижки, краны) были выделены из аварийно-технического запаса Иркутской области.

Чтобы вернуть местным жителям тепло и горячую воду, потребовалось три дня и монтаж временного обводного участка тепловой сети протяженностью 200 метров.

Определенную проблему для контроля состояния внутренних домовых теплосетей представляли дома или помещения, где нет жителей. Например, в почти пустом малосемейном общежитии по ул. Вокзальной пришлось срезать лопнувшие радиаторы отопления в двух десятках комнат, а проживающих в нём — два человека.

Напомним, первый технический инцидент случился в Рудногорске рано утром 2 декабря. Когда температура воздуха опустилась до — 30 °C, была обнаружена течь задвижки диаметром 250 мм на подкачивающей станции. Пришлось ограничивать тепло в 174 жилых домах. После устранения неполадки, уже в ночь на 3 декабря, при поступлении теплоносителя в обратный контур была зарегистрирована утечка в объеме 40 кубометров в час. 5 декабря власти Иркутской области известили об окончании восстановительных работ.

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