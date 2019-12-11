Игарка, Красноярский край, , 14:22 — REGNUM В Красноярском крае вынесен приговор 27-летнему жителю Игарки. Как сообщили ИА REGNUM 11 декабря в региональном ГСУ СКР, мужчина признан виновным в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

Установлено, что утром 2 августа 2019 года ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина находился в компании друзей и несовершеннолетних девушек. Компания распивала алкоголь. Удалившись в одну из комнат, мужчина вступил в половую связь с 15-летней девушкой без применения насилия. В ходе предварительного расследования он признал свою вину.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. По совокупности преступлений с учётом ранее назначенного наказания подсудимому назначено наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 36 детей стали жертвами красноярского педофила.