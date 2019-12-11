Тбилиси, , 14:23 — REGNUM На лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулаву и Гоку Габашвили 11 декабря в Тбилисском аэропорту напали неизвестные. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Угулава.

В своей публикации он выразил уверенность, что нападение было организовано сторонниками лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, чтобы сорвать политикам зарубежную поездку.

«На меня и Гоку Габашвили иванишвилевские орки напали в аэропорту, внутри зоны паспортного контроля. Сейчас мы направляемся в стеклянное здание», — написал Угулава.

Как рассказали журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе МВД, по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Кроме лидеров партии в отделении полиции аэропорта находятся еще два человека. Решение об их задержании пока не принято.