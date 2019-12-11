Волгоград, , 14:16 — REGNUM Подозреваемых в сбыте крупной партии наркотика задержали полицейские в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили 11 декабря в пресс-службе регионального УМВД. У трёх распространителей — граждан Таджикистана — изъяли почти килограмм героина.

Злоумышленники арендовали квартиру в Кировском районе Волгограда. Там они расфасовывали наркотики, а затем раскладывали дозы на территории областного центра. В ходе обыска в квартире был обнаружен почти килограмм подозрительного вещества. Экспертиза показала, что это героин.

Иностранцев задержали с поличным в момент изготовления закладок. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.