Чебоксары, , 14:02 — REGNUM В Чувашии установившаяся сейчас плюсовая погода сменится резким похолоданием. Морозы продержатся неделю, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чувашии из-за прихода антициклона Татьяна в ночь с 11 на 12 декабря ожидается похолодание до — 10 градусов, 12−13 декабря прогнозируются 15-градусные морозы.

Холода продержатся недолго: через неделю циклонические вихри принесут дожди и плюсовую температуру. И это потепление, скорее всего, будет последним перед установлением по-настоящему зимней погоды. По прогнозу, в последней декаде декабря в Чувашии установятся морозы до −15…−20 градусов, ожидаются снегопады.

Недостаток снега будет восполнять январь, а в феврале сугробы достигнут 45 см, что на 15−20 сантиметров меньше, чем в прошлые зимние периоды. Связано это с тем, что февраль будет теплее обычного.

Что касается морозов, что в этом году температура воздуха будет достигать −27…−28 градусов. Скорее всего, это случится в январе, предполагает синоптик-любитель.