Дзержинский район, Калужская область, 11 декабря 2019, 13:37 — REGNUM Бывший начальник отряда исправительной колонии УФСИН России по Калужской области обвиняется прокуратурой в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом 11 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Диана Титарова.
Следствием установлено, что летом 2017 года обвиняемый, состоящий в должности начальника отряда ИК-3 УФСИН России по Калужской области, получил от осужденного 45 тыс. рублей за доставку 10 сотовых телефонов на территорию исправительного учреждения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области инспектор колонии продавал осужденным мобильные телефоны