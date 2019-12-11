Киев, , 13:33 — REGNUM В Киевской области мужчина украл и выбросил на свалку памятник военным, которые погибли во время военной операции ВСУ в Донбассе. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Ирпенского отдела Национальной полиции Украины на своей странице в соцсети Facebook.

По данным украинской полиции, вечером 10 декабря поступило сообщение о том, что памятник погибшим участникам военной операции Украины на Донбассе в поселке Ворзель был украден и полиция оперативно среагировала на сигнал.

«Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил данное правонарушение, им оказался житель поселка Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью в помойку», — говорится в сообщении полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что представители силовых ведомств Украины 12 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.