Алапаевск, Свердловская область, , 13:18 — REGNUM Городской центр занятости Алапаевска обязали поставить на учёт окончившего техникум сироту и назначить ему ежемесячные выплаты по безработице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Постановление принял Алапаевский городской суд по иску надзорных органов.

«После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что нарушение законодательства установлено по итогам надзорных мероприятий. В прокуратуру обратился гражданин, который в детстве остался без попечения родителей. Молодой человек закончил обучение в техникуме, но не смог устроиться на работу, после чего обратился на биржу труда. Однако там ему отказали в регистрации, сославшись на то, что у выпускника нет постоянной прописки в городе, а есть только временная регистрация.