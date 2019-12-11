Барнаул, , 12:57 — REGNUM Обыски с выемкой документов, которые накануне, 10 декабря, произвели сотрудники ФСБ в администрации Михайловского района Алтайского края, связаны с мусорной проблемой. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, чиновников подозревают в халатности, допущенной при выделении земельного участка под мусорный полигон твердых бытовых отходов.

С 2012 года мусором там «заведовал» предприниматель, организовавший незаконный приём опасных отходов. Когда «бизнес» пошёл в гору, делец к тому же захватил часть местности, находящейся за пределами предоставленного в аренду администрацией участка. В итоге утилизация химических отходов на землях сельхозназначения повлекла за собой загрязнение окружающей среды в размере более 170 миллионов рублей.

Известно также, что после того, как недобросовестный предприниматель был осуждён, администрация Михайловского района отказалась в гражданском порядке взыскать с него причиненные преступлением денежные средства. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

Мусорная реформа в России только набирает обороты, но уже сейчас понятно, что проблем с утилизацией отходов — хоть отбавляй. Помимо серьёзного экологического урона от несанкционированных свалок или недолжным образом организованной переработки, теневого бизнеса, существует, оказывается, ещё одна весьма щепетильная тема — медицинские отходы. Редакция ИА REGNUM провела расследование и выяснила, что проблем с утилизацией опасных отходов на Алтае хоть отбавляй.

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