Ольгинский район, Приморский край, , 12:43 — REGNUM К берегу японского острова Хоккайдо вынесло катер, предположительно принадлежавший рыбакам, без вести пропавшим полтора месяца назад в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Катер в Японии Социальные сети

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В социальных сетях Приморья обсуждают рассылаемые фотографии лодки, пропавшей полтора месяца назад. Указано, что в районе острова Хоккайдо была обнаружена дрейфовавшая без людей пластиковая лодка №ОР 0117 RUS.25, которая в 17:00 26 октября 2019 года вышла с шестью рыбаками из залива Владимир на рыбалку в Ольгинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть рыбаков вышли на вечернюю рыбалку из залива Владимир и пропали. Поиски вели МЧС, ТОФ и волонтёры, было обследовано несколько тысяч квадратных километров.