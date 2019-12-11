Уфа, , 12:42 — REGNUM В Башкирии ожидаются порывы ветра и метель. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается снег, местами метель. На дорогах могут образовываться снежные заносы и снежный накат.

На юге республике прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-западный и западный с порывами местами до 17 м/с. Ночью и днем ожидается — 2,-7 градусов мороза, местами температура будет опускаться до — 7,-12 градусов Цельсия. На автодорогах ожидается ухудшение видимости в снеге, метели до 1−2 км.