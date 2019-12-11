Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Спасатели устранили угрозу распространения огня на соседние здания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар локализован в 14:02 по местному времени.

Также в МЧС подтвердили информацию об одном пострадавшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о том, что в результате пожара пострадал человек. Он госпитализирован с ожогами.

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

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