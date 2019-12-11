* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:46 — REGNUM Вооруженные силы Ирака приступили к новому этапу спецоперации против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 10 декабря сообщает издание «Asharq al-Aswat».

Боевые действия развернулись в провинциях Слахуддин, Киркук, Самарра и Дияла, кампания получила название «Воля победы».

В первый день столкновений военным удалось уничтожить 11 укрытий террористов, три туннеля, а также конфисковать большое количества боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как отметил представитель вооруженных сил страны Тахсин аль-Хафаджи в комментарии изданию, террористы могут использовать акции протеста в стране для совершения нападений.

Напомним, несмотря на фактическое уничтожение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отдельные группировки боевиков по-прежнему представляют угрозу для безопасности Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.