Шадринск, Курганская область, , 12:26 — REGNUM В курганском городе Шадринске и Шадринском районе шесть должностных лиц образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие по распространению криминальной субкультуры среди молодёжи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Зауралья.

В ходе мониторинга социальных сетей, проведённого сотрудниками прокуратуры, на предмет нахождения учащихся города и района в криминальных пабликах, установлены случаи их регулярного посещения местными школьниками.

Отмечается, что криминальные молодёжные субкультуры пропагандируют традиции, сложившиеся в местах лишения свободы, асоциальное поведение, толкают на преступления, вымогательство у сверстников денег для передачи заключённым в исправительные учреждения.

При этом в шадринских школах антикриминальная профилактика не осуществлялась. Наказаны шесть должностных лиц. В учебных заведениях проведены профилактические беседы об опасности даже виртуального участия в подобных группах.