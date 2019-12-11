Краснодар, , 12:25 — REGNUM В Краснодаре завершено предварительное следствие по делу в отношении начальника Краснодарского центра организации работы железнодорожных станций, он обвиняется в совершении коммерческого подкупа, а также в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 11 декабря.

По версии следствия, обвиняемый по договорённости с директором одного из предприятий и обеспечивал беспрепятственное продвижение составов поездов данного предприятия, первоочередное их отправление и переадресовку грузовых вагонов в пределах СКЖД. За это он получил 600 тыс. рублей. Кроме того, по версии следствия, от представителя того же предприятия обвиняемый получил взятку в 330 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено прокурору, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд», — сообщили в следственном управлении.