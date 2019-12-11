Баку, , 12:30 — REGNUM Инцидент с жителем Грузии, раненным на грузино-азербайджанской границе, прокомментировала 11 декабря пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

По данным погранслужбы, 6 декабря пастух из Грузии с отарой овец пересек государственную границу и попал на территорию Азербайджана, что было замечено пограничниками.

«Когда наряд пограничников пытался прогнать отару с территории, около десяти собак, сопровождавших отару, напали на них. Пограничники открыли предупредительный огонь в воздух, но это не помогло, и пришлось стрелять по собакам», — говорится в сообщении пограничного ведомства.

Далее сообщается, что вскоре пограничники увидели лежащего на земле пастуха. Он был ранен в голову. Ему была оказана медицинская помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Сообщается, что состояние пастуха удовлетворительное. ГПС и военная прокуратура Азербайджана проводят расследование инцидента.