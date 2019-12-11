Уфа, , 12:23 — REGNUM Подозреваемого в хищении христианских реликвий из местной церкви выявили в Башкирии сотрудники транспортной полиции. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Уфимского ЛУ МВД РФ на транспорте на территории вокзала станции «Белорецк» выявили 39-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. У мужчины они обнаружили свыше ста металлических колец, более сорока нательных крестов, религиозные книги и семь икон.

Сообщается, что мужчина признался в краже из церкви, расположенной в селе Инзер Белорецкого района.

Отмечается, что местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

В настоящее время материалы проверки переданы в ОМВД РФ по Белорецкому району.