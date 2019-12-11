Москва, , 12:17 — REGNUM В Москве коллекционеры живописи обратились в полицию, сообщает Telegram-канал 112.

Они просят возбудить уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» (ст. 160 УК РФ) в отношении продавца двух их картин «Натюрморт с цветами» и «На прогулке 1916». Работы оцениваются примерно в 15 млн рублей каждая.

Летом 2019 года коллекционеры нашли человека, который согласился продать из картины. Торговец принял предметы, но исчез с ними, не вернув деньги. По мнению пострадавших, картины были реализованы, а деньги присвоены.