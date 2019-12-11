Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии выросло число аварий с участием школьных автобусов. Основная причина — несоблюдение безопасной дистанции, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре по итогам проверок организованных автотранспортных перевозок детей.

В январе-ноябре 2019 года в Чувашии произошло пять аварий с участием школьных автобусов, в том числе три — по вине водителей. В результате пострадали 13 человек, в том числе 11 детей. Отметим, что в январе-ноябре 2018 года зарегистрировано четыре ДТП с участием школьных автобусов, из них — по вине водителей, пострадавших не было.

В надзорном ведомстве по итогам проверок пришли к выводу, что ДТП можно было бы избежать «при ответственном подходе к вопросам перевозки детей со стороны водителей и их организаторов». Основная причина происшествий — несоблюдение безопасной дистанции.

Кроме того, в ряде населенных пунктов Ибресинского, Урмарского и Алатырского районов выявлены факты отсутствия крытых остановочных павильонов для ожидания детьми школьных автобусов. Прокурорами также установлено, что в некоторых районах не обеспечивается соответствие технического состояния автобусов требованиям безопасности и не принимаются меры по недопущению их к эксплуатации при наличии неисправностей.

В целом за 10 месяцев в сфере обеспечения безопасности при организованных перевозках детей выявлено 314 нарушений, принесено 52 протеста, внесено 111 представлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 80 должностных лиц. В суды ушли четыре исковых заявления, возбуждено 38 административных производств, объявлено шесть предостережений.

Отметим, в Чувашии в настоящее время на более 700 маршрутах перевозится свыше 12 тыс. детей.