Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Жестокое убийство произошло в селе Артцивиани края Квемо-Картли Грузии. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, был убит пожилой мужчина. Сообщается, что характер травм, нанесенных погибшему, позволяет предположить, что его жестоко пытали.

По предварительной версии, нападавших было несколько. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря МВД Грузии сообщило о поиске 23-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве мужа своей сестры.