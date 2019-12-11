Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Екатеринбурге продолжается тушение пожара на складе Уральского завода лакокрасочных изделий. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС, от ожогов пострадал один человек.

«МЧС сообщает об одном пострадавшем — у него ожоги», — сообщается в телеграм-канале информационного агентства.

Также о пострадавшем сообщили очевидцы. Как передаёт информационный портал Е1, на скорой помощи госпитализирован мужчина из здания, расположенного неподалёку от пожара. По предварительной информации, у него сердечный приступ.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте пожара работает передвижная лаборатория. Специалисты следят за состоянием воздуха и концентрацией в нём вредных продуктов горения.

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