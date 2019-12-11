Чита, , 11:37 — REGNUM Коммунальная проблема, возникшая в школе №15 по улице Рахова в Чите, на несколько дней оставила детей без тёплого туалета и других удобств. Как сообщает «Чита.ру» со ссылкой на одного из педагогов данного учебного заведения, все дети ходят в туалет на улицу, питание организовано в столовой.

Но другие люди это отвергают, отмечая, что из-за отсутствия воды, малыши третий день «ходят на ведро» и сидят на сухпайке, а в самом здании стало очень холодно.

В пресс-службе комитета образования Читы сообщили, что аварию обещают устранить к концу дня 11 декабря, и что к школе организован подвоз воды.

Напомним, в марте 2019 г. сообщалось, что в Забайкальском крае намерены оборудовать 133 туалетных комнаты в школах. На эти цели выделено более 139 миллионов рублей. Самая большая субсидия в размере 14,6 миллиона рублей была направлена в Могочинский район.

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