Самара, , 11:37 — REGNUM Жители Самары, не платившие за холодную воду в течение нескольких лет, остались под конец года без автомобилей. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, в 2019 году сотрудники «РКС-Самара» передали в мировые суды 9400 заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму 87 млн рублей.

По словам сотрудников коммунального предприятия, если должники не оплачивают данные судебные акты, то к работе приступают судебные приставы, которые уже начали арестовывать автомобили злостных неплательщиков.

Так, были арестованы автомобили у двух жителей Октябрьского района. Данные абоненты не вносили плату за холодное водоснабжение в течение нескольких лет.

Отмечается, что данные автомобили не единственные в семьях неплательщиков.

Одну машину оставили на ответственное хранение у должника, а у второго абонента автомобиль эвакуировали.

Сообщается, что если в течение 10 суток неплательщики не внесут плату за холодную воду, то их транспортные средства будут проданы, а сумма будет перечислена на «РКС-Самара» в счет погашения долга.