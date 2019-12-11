Астрахань, , 11:33 — REGNUM В Астрахани в ночь с 10 на 11 декабря местные жители начали массово жаловаться на запах газа и серы в воздухе. Как сообщила пресс-служба регионального управления и МЧС, всего поступило почти 400 жалоб.

По информации спасателей, заборы воздуха проводились уже дважды: в 02:10 и в 06:00. Исследования не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Для решения проблемы запаха в областном центре был создан межведомственный штаб с представителями Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Службы природопользования и охраны окружающей среды по Астраханской области и Газпрома.