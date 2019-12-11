Кемерово, , 11:31 — REGNUM В Кузбассе будут судить горнорабочего одного из угольных предприятий Прокопьевского района. 22-летний мужчина обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Кау установлено в ходе следствия, в июле 2019 года мужчина, выполняя работы в горной выработке, не убедился в отсутствии рабочих на транспортёрной ленте и запустил ее. Погиб 38-летний проходчик.

Обвиняемый сотрудничал со следствием, вину признал частично.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.