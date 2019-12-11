Одесса, Украина, , 11:35 — REGNUM Тела пяти из двенадцати погибших из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса остаются на данный момент не опознанными. Об этом 11 декабря сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Тела пяти человек не идентифицировали», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что по состоянию на 7:00 (8:00 мск) на месте ЧП не наблюдается открытого огня, и указывается, что спасательными службами проводятся поисково-спасательные работы и демонтаж аварийных элементов конструкций здания.

При этом уточняется, что в результате пожара погибли 12 человек и ещё 30 пострадали, девять из которых находятся в настоящее время в больницах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, пожар в учебном заведении в Одессе произошёл 4 декабря. Очаг возгорания находился на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.