Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM Дополнительные силы и средства направлены к месту пожара на Уральском лакокрасочном заводе в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте работают 26 пожарных машин и 83 спасателя.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, а также появилась опасность обрушения кровли складского помещения.

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Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о пожаре на заводе поступил около полудня по местному времени. По тревоге на место происшествия выехали 16 машин и 68 спасателей.

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