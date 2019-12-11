11 Декабря
11:30
Сведений о пострадавших пока нет.
11:29
На место крупного пожара в Екатеринбурге направлены дополнительные расчёты
Дополнительные силы и средства направлены к месту пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
11:29
Сейчас на пожаре задействованы 83 человека и 26 единиц техники.
11:28
На борьбу с огнём брошены дополнительные силы.
11:28
В МЧС предупреждают: есть угроза обрушения ангара.
11:27
Площадь пожара достигла 800 кв. метров.
11:24
Фотографии и видео граждане публикуют в соцсетях.
11:23
Горит краска. Клубы чёрного дыма хорошо видны из нескольких районов Екатеринбурга.
11:22
Завод находится на улице Фронтовых бригад у спорткомплекса «Калининец».