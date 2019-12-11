11 Декабря
 
11:30

Сведений о пострадавших пока нет.

11:29

Возгорание склада на уральском заводе — МЧС развернули штаб пожаротушения

11:29

На место крупного пожара в Екатеринбурге направлены дополнительные расчёты

Дополнительные силы и средства направлены к месту пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

11:29

Сейчас на пожаре задействованы 83 человека и 26 единиц техники.

11:28

На борьбу с огнём брошены дополнительные силы.

11:28

В МЧС предупреждают: есть угроза обрушения ангара.

11:27

Площадь пожара достигла 800 кв. метров.

11:25

«Горит разлитая краска». На пожар в Екатеринбурге выехало 16 машин МЧС

11:24

Фотографии и видео граждане публикуют в соцсетях.

11:23

Горит краска. Клубы чёрного дыма хорошо видны из нескольких районов Екатеринбурга.

11:22

В Екатеринбурге у спорткомплекса «Калининец» возник крупный пожар

11:22

Завод находится на улице Фронтовых бригад у спорткомплекса «Калининец».