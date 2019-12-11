Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Екатеринбурге координация действий сил и средств, направленных на тушение возгорания на промышленном предприятии, будет осуществляться из специально развернутого штаба пожаротушения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В управлении уточнили, что по предварительной информации площадь возгорания в помещении Уральского лакокрасочного завода составляет 600 квадратных метров. Горит разлитая краска. Информации о пострадавших не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, на место крупного пожара на промышленном предприятии выехали 16 машин и прибыли 68 сотрудников МЧС.

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Напомним, что возгорание на складе лакокрасочных изделий началось до полудня — тревожный сигнал в диспетчерские службы поступил в 11:58 по местному времени.

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