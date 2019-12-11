Самара, , 11:11 — REGNUM Один автомобиль сгорел, еще один поврежден огнем в Самаре. Об этом 11 декабря сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС Росcии по Самарской области.

По информации издания, рано утром 11 декабря на улице Гагарина рядом с домом № 124 горела автомашина Mazda. Кроме этого, огнем был поврежден стоявший поблизости автомобиль Hyundai Elantra.

На ликвидацию пожара были подняты 8 огнеборцев, которые применили 2 автоцистерны. Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение 20 минут.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства возгорания.