Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Подземные толчки были зафиксированы в Грузии 11 декабря в 10:30 по местному времени (9:30 мск). Об этом сообщает грузинский Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 3,2. Эпицентр находился за пределами Грузии, на территории Дагестана, в 9-ти километрах от границы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее землетрясение на территории Грузии было зафиксировано 15 октября. Тогда его магнитуда была заметно выше и составила 4,5.