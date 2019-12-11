Одинцово, Московская область, 11 декабря 2019, 11:12 — REGNUM Полицейские Одинцовского горокруга прикрыли нелегальное казино, работавшее в одном из частных домов по Рублево-Успенскому шоссе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По словам начальника пресс-службы Татьяны Петровой, казино в частном доме дерени Раздоры работало по ночам, а внутрь могли попасть только постоянные клиенты, которых привозил специально выделенный автомобиль.
При обыске оперативники изъяли 21 игровой терминал, покерные столы, рулетку, счетные машинки и денежные средства. После проведения проверки по делу будет принято процессуальное решение.