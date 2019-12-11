Оха, Сахалинская область, 11 декабря 2019, 11:17 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко организовал антикоррупционную проверку в северной Охе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Антикоррупционные проверки проходят по распоряжению губернатора во всех муниципалитетах. В случае, если проверками устанавливаются нарушения, главы муниципалитетов теряют свои должности.
В отношении мэра Охи Сергея Гусева проверку проводит управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области.
Как сообщало ИА REGNUM, проверка по инициативе губернатора была проведена в Холмске после многочисленных жалоб жителей. По итогам проверки глава Холмска Алексей Летечин написал заявление об отставке.