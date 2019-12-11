Донецк, , 11:02 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины 12 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом 11 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз», — заявили в представительстве.

Помимо этого, указывается, что под огонь украинских силовиков попали поселки Доломитное, Гольмовский (горловское направление), район «Вольво-центра», поселки шахты «Трудовская», Александровка (донецкое направление), села Новоласпа, Белая Каменка и Саханка (мариупольское направление).

При этом отмечается, что для обстрелов применялось вооружение БТР и БМП, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе — крупнокалиберное.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение Верховной рады Украины.